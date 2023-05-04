Татьяна Забожко, редактор ленты
ВСУ за ночь приземлили 18 ударных и один разведывательный БпЛА – Воздушные силы
Ночью 4 мая украинские защитники уничтожили 18 ударных дронов-камикадзе типа Shahed-136/131 и один разведывательный беспилотник.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Известно, что ночью 4 мая оккупанты снова атаковали Украину с северного и южного направлений.
Россияне выпустили до 24 ударных дронов Shahed-136/131 из Брянской области РФ и восточного побережья Азовского моря.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 435-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Фото: ГПСУ
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