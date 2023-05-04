Ночью 4 мая украинские защитники уничтожили 18 ударных дронов-камикадзе типа Shahed-136/131 и один разведывательный беспилотник.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Известно, что ночью 4 мая оккупанты снова атаковали Украину с северного и южного направлений.

Россияне выпустили до 24 ударных дронов Shahed-136/131 из Брянской области РФ и восточного побережья Азовского моря.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 435-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Фото: ГПСУ

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