ЗСУ за ніч приземлили 18 ударних та один розвідувальний БпЛА – Повітряні сили

Уночі 4 травня українські захисники знищили 18 ударних дронів-камікадзе типу Shahed-136/131 та один розвідувальний безпілотник.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Відомо, що вночі 4 травня окупанти знову атакували Україну з північного та південного напрямків.

Росіяни випустили до 24 ударних дронів Shahed-136/131 із Брянської області РФ та східного узбережжя Азовського моря.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 435-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Фото: ДПСУ

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