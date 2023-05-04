Тетяна Забожко, редакторка стрічки
ЗСУ за ніч приземлили 18 ударних та один розвідувальний БпЛА – Повітряні сили
Уночі 4 травня українські захисники знищили 18 ударних дронів-камікадзе типу Shahed-136/131 та один розвідувальний безпілотник.
Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.
Відомо, що вночі 4 травня окупанти знову атакували Україну з північного та південного напрямків.
Росіяни випустили до 24 ударних дронів Shahed-136/131 із Брянської області РФ та східного узбережжя Азовського моря.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 435-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Фото: ДПСУ
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