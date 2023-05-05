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Без воздушной тревоги: в Сумской области раздаются взрывы
Утром 5 мая в Сумской области раздаются взрывы.
По данным местных сообществ, громкие звуки слышны в Шосткинском районе.
К слову, воздушная тревога в регионе пока не объявлена.
Отметим, что до 21:00 4 мая местные власти насчитали на территории региона около 90 взрывов.
В течение дня россияне 14 раз обстреливали населенные пункты Юнаковской, Белопольской, Хотинской, Миропольской, Краснопольской, Шалыгинской, Новослободской, Великописаревской общин.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 436-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
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Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (03.05.2023)
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (03.05.2023)