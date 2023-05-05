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Татьяна Забожко, редактор ленты

Без воздушной тревоги: в Сумской области раздаются взрывы

Вибух

Утром 5 мая в Сумской области раздаются взрывы.

По данным местных сообществ, громкие звуки слышны в Шосткинском районе.

К слову, воздушная тревога в регионе пока не объявлена.

Карта повітряних тривог

Отметим, что до 21:00 4 мая местные власти насчитали на территории региона около 90 взрывов.

В течение дня россияне 14 раз обстреливали населенные пункты Юнаковской, Белопольской, Хотинской, Миропольской, Краснопольской, Шалыгинской, Новослободской, Великописаревской общин.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 436-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Война в Украине, Взрыв, Російська агресія, РФ, Сумская область
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