Потребує перевіркиТетяна Забожко, редакторка стрічки
Без повітряної тривоги: у Сумській області лунають вибухи
Уранці 5 травня в Сумській області лунають вибухи.
За даними місцевих спільнот, гучні звуки чутно в Шосткинському районі.
До слова, повітряна тривога в регіоні наразі не оголошена.
Зауважимо, що до 21:00 4 травня місцева влада нарахувала на території регіону близько 90 вибухів.
Протягом дня росіяни 14 разів обстрілювали населені пункти Юнаківської, Білопільської, Хотінської, Миропільської, Краснопільської, Шалигинської, Новослобідської, Великописарівської громад.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 436-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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