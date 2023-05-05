Без повітряної тривоги: у Сумській області лунають вибухи

Уранці 5 травня в Сумській області лунають вибухи.

За даними місцевих спільнот, гучні звуки чутно в Шосткинському районі.

До слова, повітряна тривога в регіоні наразі не оголошена.

Зауважимо, що до 21:00 4 травня місцева влада нарахувала на території регіону близько 90 вибухів.

Протягом дня росіяни 14 разів обстрілювали населені пункти Юнаківської, Білопільської, Хотінської, Миропільської, Краснопільської, Шалигинської, Новослобідської, Великописарівської громад.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 436-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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