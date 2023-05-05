Силы обороны уничтожили 25 единиц техники РФ за три авиаудара – ОК Юг
Оперативное командование Юг получило подтверждение потерь российских оккупантов после авиаударов 4 мая.
По уточненным данным, украинские защитники за три авиаудара поразили 25 единиц вражеской техники.
Об этом в комментарии ведущему ICTV Вадиму Карпьяку в эфире национального телемарафона Єдині новини сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.
Известно, что захватчики потеряли до 15 автомобилей, две крупнокалиберные пушки, восемь беспилотников.
Среди БпЛА, которых 4 мая недосчитались россияне, были и ударные Ланцеты, и беспилотники оперативно-тактического уровня, благодаря которым враг пытается собирать информацию о местах будущих поражений.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 436-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.