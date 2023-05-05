Силы обороны уничтожили 25 единиц техники РФ за три авиаудара – ОК Юг

Оперативное командование Юг получило подтверждение потерь российских оккупантов после авиаударов 4 мая.

По уточненным данным, украинские защитники за три авиаудара поразили 25 единиц вражеской техники.

Об этом в комментарии ведущему ICTV Вадиму Карпьяку в эфире национального телемарафона Єдині новини сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

Известно, что захватчики потеряли до 15 автомобилей, две крупнокалиберные пушки, восемь беспилотников.

Среди БпЛА, которых 4 мая недосчитались россияне, были и ударные Ланцеты, и беспилотники оперативно-тактического уровня, благодаря которым враг пытается собирать информацию о местах будущих поражений.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 436-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.