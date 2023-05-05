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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Сили оборони знищили 25 одиниць техніки РФ за три авіаудари – ОК Південь

Знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

Оперативне командування Південь отримало підтвердження втрат російських окупантів після авіаударів 4 травня.

За уточненими даними, українські захисники за три авіаудари уразили 25 одиниць ворожої техніки.

Про це в коментарі ведучому ICTV Вадиму Карп’яку в ефірі національного телемарафону Єдині новини повідомила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

Відомо, що загарбники втратили до 15 автівок, дві крупнокаліберні гармати, вісім безпілотників.

Серед БпЛА, яких 4 травня недорахувалися росіяни, були й ударні Ланцети, і безпілотники оперативно-тактичного рівня, завдяки яким ворог намагається збирати інформацію про місця майбутніх уражень.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 436-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Війна в Україні, Російська агресія, РФ
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