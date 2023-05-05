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Илья Нежигай, редактор ленты

Взрывы в Днепропетровской области: что известно

Вибух
Фото: Depositphotos

В Днепропетровской области слышны звуки взрывов.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога.

Мониторинговые сообщества, отслеживающие активность врага в воздухе, сообщают, что в небе над Днепром были сбиты два БпЛА иранского производства Shahed.

В то же время ни со стороны властей Днепра или Днепропетровской области, ни со стороны военных пока информация о работе ПВО или уничтожении дронов врага не сообщалось.

Информация о взрывах тоже пока не подтверждена ни одним из официальных лиц.

Война в Украине, Взрыв, Днепропетровская область
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