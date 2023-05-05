Потребує перевіркиІлля Нежигай, редактор стрічки
Вибухи у Дніпропетровській області: що відомо
У Дніпропетровській області чутно звуки вибухів.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Перед цим в регіоні була оголошена повітряна тривога.
Моніторингові спільноти, що відслідковують активність ворога у повітрі, повідомляють, що в небі над Дніпром було збито два БпЛА іранського виробництва Shahed.
Водночас ані з боку влади Дніпра чи Дніпропетровської області, ані з боку військових наразі інформація про роботу ППО чи знищення дронів ворога не повідомлялось.
Інформація про вибухи теж наразі не підтверджена жодною з офіційних осіб.
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