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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Вибухи у Дніпропетровській області: що відомо

Вибух
Фото: Depositphotos

У Дніпропетровській області чутно звуки вибухів.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Перед цим в регіоні була оголошена повітряна тривога.

Моніторингові спільноти, що відслідковують активність ворога у повітрі, повідомляють, що в небі над Дніпром було збито два БпЛА іранського виробництва Shahed.

Водночас ані з боку влади Дніпра чи Дніпропетровської області, ані з боку військових наразі інформація про роботу ППО чи знищення дронів ворога не повідомлялось.

Інформація про вибухи теж наразі не підтверджена жодною з офіційних осіб.

Війна в Україні, Вибух, Дніпропетровська область
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