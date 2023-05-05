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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

ВСУ не будут комментировать информацию о “сбивании” ракеты Кинжал над Киевом

Повітряні сили ЗСУ
Фото: Depositphotos

В Воздушных силах ВСУ заявили, что сегодня, 5 мая, не будет никаких комментариев и включений спикеров Воздушных сил.

За дополнительной информацией и комментариями в Воздушных силах посоветовали обращаться “за дополнительной оперативной и актуальной информацией” к Defense Express и КГВА, опубликовав ссылки на сайт ресурса и страницу КГВА в Telegram.

— Приносим извинения за неудобства! Вместе — к победе! — добавили в Воздушных силах.

Кроме того, утром 5 мая представитель Воздушных сил Юрий Игнат в комментарии Суспильному сказал, что была вероятность применения, но баллистических ракет не зафиксировано.

— То, что там рассказывают некоторые главы военных администраций, они уже получили за это, — сказал он.

Издание Defence Express опубликовало материал, в котором говорилось, что Украина впервые сбила “гиперзвуковую” ракету Кинжал.

В Defence Express показали обломки якобы ракеты Кинжал, которые упали на одном из столичных стадионов во время атаки на Киев в ночь с 3 на 4 мая и заявили, что ее впервые сбили.

Там предположили, что Украина очевидно, успешно использовала комплекс Patriot.

Ранее после атаки в КГВА заявляли, военные РФ атаковала Киев ракетами, вероятно баллистического типа, их уничтожили. В Воздушных силах ВСУ тогда говорили, что эта информация уточняется, потому что фактов прилета — не было.

Источник: Воздушные силы ВСУ 

Война в Украине, ВСУ, Повітряні сили України
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