ВСУ впервые сбили “гиперзвуковую” ракету Х-47 Кинжал над Киевом – Defense Express

Вооруженные силы Украины впервые успешно перехватили российскую “гиперзвуковую” ракету Кинжал.

Как пишет Defense Express, это произошло около 02:40 4 мая в небе над Киевом.

Об атаке Киева официально сообщала КМВА, отметив, что кроме дронов-камикадзе Shahed были и ракеты — “вероятно, баллистического типа”.

Издание сообщило, что из собственных источников получило фото обломков. Судя по снимкам, обломки без боевой части упали на стадионе в пределах столицы.

На одном из фото — носовой обтекатель, который максимально схож с тем, который используется именно в ракете Х-47 Кинжал со сложной формой резких переходов диаметра.

На фото можно заметить, что ракета получила поражение с пробитием, что позволяет оценить толщину материала, который необходим для того, чтобы выдержать высокую температуру во время разгона до гиперзвуковой скорости.

— А также указывает на то, что перехват был достаточно эффективным с уничтожением боевой части еще в воздухе. С этим и связан мощный взрыв, который слышали киевляне ночью 4 мая, — пишет Defense Express.

Сообщается, что это первая баллистическая ракета, которую удалось сбить Украине. До получения Patriot мы не имели средств ПВО, способных перехватить Кинжал или X-22.

Источник: Defense Express

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