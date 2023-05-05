ЗСУ не коментуватимуть інформацію про “збиття” ракети Кинджал над Києвом

У Повітряних силах ЗСУ заявили, що сьогодні, 5 травня, не буде жодних коментарів та увімкнень спікерів Повітряних сил.

За додатковою інформацією і коментарями у Повітряних силах порадили звертатися до Defense Express і КМВА, опублікувавши посилання на сайт ресурсу та сторінку КМВА у Telegram.

– Просимо вибачення за незручності! Разом – до перемоги! – додали у Повітряних силах.

Крім того, зранку 5 травня речник Повітряних сил Юрій Ігнат у коментарі Суспільному сказав, що була ймовірність застосування, але балістичних ракет не зафіксовано.

– А що там розповідають деякі голови військових адміністрацій, вони вже отримали за це, – сказав він.

Видання Defence Express опублікувало матеріал, в якому йшлося, що Україна вперше збила “гіперзвукову” ракету Кинджал.

У Defence Express показали уламки нібито ракети Кинджал, які впали на одному зі столичних стадіонів під час атаки на Київ у ніч із 3 на 4 травня, та заявили, що її вперше збили.

Там припустили, що Україна, вочевидь, успішно використала комплекс Patriot.

Раніше після атаки у КМВА заявляли, що військові РФ атакувала Київ ракетами, ймовірно балістичного типу, їх знищили. У Повітряних силах ЗСУ тоді сказали, що ця інформація уточнюється, бо фактів прильоту не було.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.