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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

ЗСУ вперше збили “гіперзвукову” ракету Х-47 Кинжал над Києвом – Defense Express

ракета Кинджал
Фото: Getty Images

Збройні сили України вперше успішно перехопили російську “гіперзвукову” ракету Кинжал.

Як пише Defense Express, це сталося близько 02:40 4 травня у небі над Києвом.

Про атаку Києва офіційно повідомляла КМВА, зазначивши, що окрім дронів-камікадзе Shahed були й ракети – “ймовірно балістичного типу”.

Видання повідомило, що з власних джерел отримало фото уламків. З огляду на знімки, уламки без бойової частини впали на стадіоні у межах столиці.

На одному з фото – носовий обтічник, який максимально схожий з тим, який використовується саме у ракеті Х-47 Кинжал зі складною формою різких переходів діаметра.

Ракета Х-47 Кинжал – ЗСУ вперше перехопили балістичну ракету над Києвом

Фото: Defense Express

На фото можна помітити, що ракета отримала ураження з пробиттям, що дозволяє оцінити товщину матеріалу, який необхідний для того, щоб витримати високу температуру під час розгону до гіперзвукової швидкості.

— А також вказує на те, що перехоплення було доволі ефективним зі знищенням бойової частини ще у повітрі. З цим і пов’язаний потужний вибух, який чули кияни уночі 4 травня, – пише Defense Express.

Повідомляється, що це перша балістична ракета, яку вдалося збити Україні. До отримання Patriot ми не мали засобів ППО, здатних перехопити Кинджал або X-22.

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рк кинжал

Джерело: Defense Express

Війна в Україні, Київ, Ракетні удари Росії, ракетний удар
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