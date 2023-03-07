Березень, 07 в 13:00

7 березня міністр оборони Польщі Маріуш Блащак підтвердив позитивне рішення про передання системи Patriot Україні.

За його словами, завдяки зусиллям Польщі ухвалено рішення про передачу батареї Patriot.

Блащак наголосив, що Польща є одним головних пунктів передачі військової техніки Україні.

Зараз дивляться

У вівторок, 17 січня, прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив про передачу Україні системи Patriot.

Це вже друга батарея ППО, яку західні партнери відправлять в Україну. Поставку першої батареї Patriot було анонсовано у грудні 2022 році в рамках чергового пакету військової допомоги від США.

Що таке зенітно-ракетний комплекс Patriot і як може допомогти нашій країні, читайте в матеріалі.

Характеристики Patriot

MIM-104 Patriot – американський зенітний ракетний комплекс. Його використовує армія США та її союзники. Виробляється комплекс американською компанією Raytheon, яка є найбільшим у світі виробником керованих ракет.

Окрім пускових установок та, власне, ракет кількох можливих типів, до складу комплексів Patriot входять також радіолокаційна станція, пункт управління та інше допоміжне експлуатаційне обладнання.

ЗРК Patriot надійшов на озброєння ще у 1982 році. Його вперше застосували у 1991 році під час війни у Перській затоці. Тоді Patriot активно використовувався саме як протиракетний, а не як протиповітряний ЗРК, проти іракських ракет.

Відтоді Patriot та ракети-перехоплювачі, які у ньому застосовуються, були оптимізовані для захисту від тактичних балістичних ракет. Також вони є ефективними проти крилатих ракет та військової авіації.

Основні характеристики MIM-104 Patriot:

максимальна дальність перехоплення цілі – 80 км;

мінімальна дальність перехоплення цілі – 3 км;

максимальна висота перехоплення цілі – 24 км;

мінімальна висота перехоплення цілі – 0,06 км;

кількість цілей, які можуть обстрілюватися одночасно – 8 (у секторі 90°);

ймовірність ураження мети 0,8 (у бойових умовах 0,4-0,6);

маса ракети – 912 кг.

Модифікації ЗРК Patriot

Наразі експлуатується та постачається в інші країни вдосконалена версія системи – Patriot PAC-3. Вартість постачання 9 батарей систем (по 4 пускових установки на батарею) може сягати $9 млрд. Але до їх складу входять:

36 пускових установок зенітних керованих ракет Patriot PAC-3 (9 батарей по 4 пускових установки);

288 зенітних керованих ракет Patriot PAC-3;

216 зенітних керованих ракет з удосконаленим наведенням GEM-T;

10 комплектів радіолокаційних станцій з фазованими ґратами;

10 контрольних станцій захоплення цілі.

Вартість пуску однієї ракети становить близько $3 млн.

Patriot PAC-3 надійшов на озброєння у 2001 році. Імовірність ураження тактичної ракети однією ракетою і без перешкод становить 0,6-0,8, літака – 0,8-0,9.

Максимальна швидкість цілі становить 1 600 метрів за секунду. Висота ураження балістичних цілей становить до 15 км.

Недоліком Patriot PAC-3 вважається те, що його режим потребує спеціального супутника, що перебуває на орбіті. Такий супутник повинен заздалегідь передати координати ракети та траєкторію її польоту на локаційну станцію комплексу.

У яких країнах використовують Patriot

За даними компанії-виробника Raytheon, ЗРК Patriot вже закуплені 16 країнами світу, зокрема і сусідами України. Так, у вересні 2020 року перша система цього ЗРК була доставлена до Румунії.

Очікується, що до кінця 2022 року до країни буде доставлено ще три комплекси Patriot. Сума угоди між США та Румунією про купівлю ЗРК, яку було досягнуто у 2017 році, становить $3,9 млрд.

До Польщі у 2022 році на озброєння також мають надійти перші системи Patriot у межах контракту, підписаного між Вашингтоном та Варшавою ще у 2018 році. Вартість угоди – $4,75 млрд.

Комплекси MIM-104 Patriot з 1989 року перебувають на озброєнні й німецького Бундесверу. Окрім Німеччини та Румунії, у Європі MIM-104 Patriot також перебувають на озброєнні армій Нідерландів, Греції, Іспанії.

Чи допоможе ЗРК Patriot Україні та які нюанси можуть виникнути

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко у коментарі Фактам ICTV говорить, що ЗРК Patriot станом на сьогодні є одним із найсучасніших зенітно-ракетних комплексів, який входить до основи протиракетної оборони США.

Він вже досить тривалий час показує високу ефективність зі знищення різних ракет як середньої, малої, так і великої дальності. Тобто у цих комплексів є бойовий досвід. Водночас до повномасштабного вторгнення Росії в Україну у радянських ЗРК, як, до прикладу, С-300, його не було.

Крім того, ЗРК Patriot регулярно модернізувався відповідно до потреб сучасної війни. Тому навіть попри те, що комплекс надійшов на озброєння ще у 1980-х роках, технічно і технологічно він залишається досить сучасним і ефективним.

– Україні ЗРК Patriot дуже потрібен. Нам необхідно замінювати свої системи на більш критично важливі, зважаючи на загрози, які для нас становить РФ. Тому перехід на сучасні зенітно-ракетні комплекси потрібен. Але ця необхідність повинна бути логічною та раціональною, – говорить експерт.

Олександр Коваленко пояснює: річ у тім, що наша протиповітряна оборона (ППО) цілком залежить від радянських зразків. Це обладнання, інфраструктура, ті ж зенітно-ракетні комплекси малої, середньої та великої дальності (це С-300, ЗРК Бук, ЗРК Оса, ЗРК Стріла).

Тобто українська ешелонована ППО повністю складається саме з радянських зразків. Власне, у цьому й полягає проблема, адже нову систему потрібно інтегрувати у свою протиповітряну оборону. А це досить складно.

Як приклад такої неуспішної інтеграції Олександр Коваленко наводить купівлю Сполученими Штатами в Ізраїлю ЗРК Залізний купол, яку вони хотіли зробити частиною своєї протиракетної оборони.

Але їм не вдалося це ефективно зробити. Ізраїльський комплекс використовували в окремому районі, але повністю інтегрувати його, щоб була 100% ефективність та комунікація, не вийшло. І це зважаючи на те, що технології США та Ізраїлю близькі одне до одного.

– Тому коли у нас з’явиться ЗРК Patriot, виникнуть такі ж проблеми з його інтеграцією в нашу ППО. Так, він зможе перебувати окремо в певному районі або області. Але виникає питання, наскільки ефективно він реагуватиме на загрози та як серед них розпізнаватиме, до прикладу, нашу протиповітряну оборону радянських часів. Тому може виникати багато труднощів. Наприклад, коли ракета радянського ППО знищує ракету американського, а безпосередньо ворожий літак залишається неушкодженим. Тому що одна система відреагувала на іншу. Тому досить тривалий час займе саме цей процес інтеграції, – пояснює експерт.

Водночас Олександр Коваленко вважає, що замінювати ППО України на ЗРК Patriot потрібно покроково. Але, по-перше, зараз немає часу це робити. А, по-друге, ця заміна повинна бути тотальною. Але якщо замінити усі комплекси великої дальності (це С-300), то це обійдеться досить дорого Україні.

Адже в нашій державі до початку повномасштабної війни була одна з найчисельніших ППО в Європі – найбільша кількість комплексів великої дальності дії, ніж в будь-якій європейській країні.

Також Олександр Коваленко називає ще один нюанс використання ЗРК Patriot в Україні. Він пояснює, що військовим для того, щоб навчитися користуватися цими комплексами, може знадобитися щонайменше кілька місяців.

– Я хочу навести приклад Туреччини, де майже рік готували екіпажі, саме розрахунки для С-400 Тріумф, який вона купила в РФ. Звісно, Туреччина не була у ситуації повномасштабної війни, тому могла собі це дозволити. Але навіть якщо екстрено готувати екіпажі, то це займає від кількох місяців до пів року. За цей час екіпаж повинен досконало вивчити, на що здатен цей ЗРК. І тут не йдеться лише про тих, хто безпосередньо буде користуватися цим комплексом. Це ще й питання персоналу, який повинен знати, як його обслуговувати та ремонтувати, – пояснює він.

Але загалом якщо вже й говорити про постачання ЗРК Patriot, то потрібно розуміти, що нашій державі з такою територією та повітряним простором потрібна дуже велика кількість цих комплексів.