Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
”Фонтан” сягає дахів багатоповерхівок: у Києві стався прорив водопроводу
У Києві стався серйозний прорив водопроводу, внаслідок чого утворився великий “фонтан”. Його висота досягає дахів багатоповерхівок.
Про це повідомляють у Telegram-каналі телеканалу Київ.
Аварія сталася на вулиці Велика Васильківська. Тиск води настільки сильний, що “фонтан” сягає дахів багатоповерхових будинків.
Такі аварії зазвичай виникають під час випробувань мереж, у час підготовки до нового опалювального сезону.
Нагадаємо, що у Києві з Північного мосту у воду впала металева конструкція , яку перевозила вантажівка з краном-маніпулятором. Водій автівки зник із місця події, проте його оперативно розшукали.
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