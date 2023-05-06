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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

”Фонтан” сягає дахів багатоповерхівок: у Києві стався прорив водопроводу

“Фонтан” сягає дахів багатоповерхівок: у Києві стався прорив водопроводу

У Києві стався серйозний прорив водопроводу, внаслідок чого утворився великий “фонтан”. Його висота досягає дахів багатоповерхівок.

Про це повідомляють у Telegram-каналі телеканалу Київ.

Аварія сталася на вулиці Велика Васильківська. Тиск води настільки сильний, що “фонтан” сягає дахів багатоповерхових будинків.

Такі аварії зазвичай виникають під час випробувань мереж, у час підготовки до нового опалювального сезону.

Нагадаємо, що у Києві з Північного мосту у воду впала металева конструкція , яку перевозила вантажівка з краном-маніпулятором. Водій автівки зник із місця події, проте його оперативно розшукали.

Київ, Холодна вода
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