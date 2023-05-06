Цветы, слезы и звонки родным: СБУ показала видео обмена защитников Мариуполя

Служба безопасности Украины обнародовала эксклюзивные видеокадры с обмена пленных 6 мая, во время которого удалось освободить 45 защитников Мариуполя.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, это стало результатом работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных.

– Жизнь каждого украинца – самая высокая ценность! Работаем над тем, чтобы выполнить поручение президента Украины и вернуть из плена каждого украинца! – подчеркнули в спецслужбе.

На видео можно увидеть момент прибытия автобуса и автомобиля скорой помощи с защитниками, их искреннюю радость, слезы и объятия.

Воины звонили родным, которые могли впервые за долгое время услышать их голос.

Как известно, из российского плена вернулись 42 защитника и три защитницы Мариуполя, которые держали оборону на металлургическом комбинате Азовсталь. Все они – нацгвардейцы.

В частности, вернулся участник “вертолетной” миссии по эвакуации раненых с Азовстали, которую организовало Главное управление разведки Минобороны. Оккупанты сбили его вертолет, однако воин выжил, хотя и был тяжело ранен. Впоследствии оккупанты угрожали ему “судом”.

Также удалось вернуть медика, который еще до полномасштабной войны находился в плену РФ более двух лет, а после освобождения вернулся на службу, и молодую пару, которая поженилась на Азовстали.

Многие освобожденные воины имеют ранения и серьезные проблемы со здоровьем. Их ожидает лечение и реабилитация.

Фото: Telegram Андрея Ермака

Источник : СБУ

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