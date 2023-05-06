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Юлия Соколова, редактор ленты

Украина вернула из российского плена 45 защитников Азовстали

Звільнення військових з полону РФ

В субботу, 6 мая, Украина вернула из российского плена еще 45 военнослужащих – защитников и защитниц Мариуполя, державших оборону на металлургическом комбинате Азовсталь.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

– Мы возвращаем домой 45 наших людей. Это 42 защитника и трое защитниц Азовстали. Все они – нацгвардейцы из подразделения, созданного 9 лет назад на азовских берегах, — подчеркнул он.

Из плена удалось освободить 35 рядовых и сержантов, а также 10 офицеров.

Среди них есть военнослужащие, которые поженились во время обороны Мариуполя, на комбинате Азовсталь.

Кроме того, вернулся домой воин, который еще до полномасштабной войны находился в плену РФ в течение 2,5 лет, куда попал во время Широкинской операции. После освобождения он сразу вернулся в подразделение. А в прошлом году этот военный повторно попал в плен на Азовстали.

– Украинцы – наша самая большая ценность. Продолжаем выполнение задания президента Владимира Зеленского “освободить всех наших людей”, — добавил Ермак.

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