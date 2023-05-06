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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Квіти, сльози та дзвінки рідним: СБУ показала відео обміну захисників Маріуполя

Звільнення військових з полону РФ

Служба безпеки України оприлюднила ексклюзивні відеокадри з обміну полонених 6 травня, під час якого вдалося визволити 45 захисників Маріуполя.

Як поінформували в пресслужбі СБУ, це стало результатом роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених.

– Життя кожного українця – найвища цінність! Працюємо над тим, аби виконати доручення президента України і повернути з полону кожного українця! – наголосили в спецслужбі.

На відео можна побачити момент прибуття автобусу та автомобіля швидкої допомоги із захисниками, їх щиру радість, сльози та обійми.

Воїни телефонували рідним, які могли вперше за довгий час почути їхній голос.

Як відомо, з російського полону повернулися 42 захисники та троє захисниць Маріуполя, які тримали оборону на металургійному комбінаті Азовсталь. Всі вони – нацгвардійці.

Зокрема, повернувся учасник “вертолітної” місії з евакуації поранених з Азовсталі, яку організувало Головне управління розвідки Міноборони. Окупанти збили його гелікоптер, проте воїн вижив, хоч і був важко поранений. Згодом окупанти погрожували йому “судом”.

Також вдалося повернути медика, який ще до повномасштабної війни перебував у полоні РФ понад два роки, а після звільнення повернувся на службу, і молоду пару, яка одружилася на Азовсталі.

Чимало звільнених воїнів мають поранення та серйозні проблеми зі здоров’ям. На них очікує лікування та реабілітація.

Фото: Telegram Андрія Єрмака

Джерело: СБУ
Війна в Україні, Маріуполь, Нацгвардія, Обмін полоненими, СБУ
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