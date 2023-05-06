Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Поранені троє працівників підприємства: РФ випустила по Нікополю понад 40 снарядів
Уранці 6 травня російська армія вгатила по Нікополю із Граду та важкої артилерії.
По місту в Дніпропетровській області окупанти випустили понад чотири десятки снарядів.
– Рашисти не вгамовуються. Поцілили по промисловому підприємству, – зазначає керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Поранені троє працівників. Чоловікам 48, 50 та 58 років.
Наслідки атаки уточнюються.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 437-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Фото: Міноборони Росії
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.