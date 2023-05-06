Поранені троє працівників підприємства: РФ випустила по Нікополю понад 40 снарядів

Уранці 6 травня російська армія вгатила по Нікополю із Граду та важкої артилерії.

По місту в Дніпропетровській області окупанти випустили понад чотири десятки снарядів.

– Рашисти не вгамовуються. Поцілили по промисловому підприємству, – зазначає керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Поранені троє працівників. Чоловікам 48, 50 та 58 років.

Наслідки атаки уточнюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 437-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Міноборони Росії

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