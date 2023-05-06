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Илья Нежигай, редактор ленты

Бахмут в огне и обстрел заводов Краматорска и Славянска: 437-й день войны

Бахмут в огне и обстрел заводов Краматорска и Славянска: 437-й день войны
6 мая, 2:01

Резников рассказал, почему переговоры с РФ в Беларуси были его сложнейшим решением

Переговоры с российской делегацией в Беларуси были самым сложным решением для министра обороны Украины Алексея Резникова, поскольку пришлось пожимать руку делегатам из РФ и сдерживать эмоции.

Об этом глава Минобороны рассказал в фильме Дмитрия Комарова Год за кадром.

На вопрос, что для министра было самым сложным принятым решением, он ответил, что это согласиться на переговоры с россиянами.

— Я просто не знал, как мне быть успешным в переговорах, когда ты ненавидишь, а эмоция ненависти уже была к той стороне. Это не профессионально. Я просто очень много занимаюсь переговорами, и я понимаю, что ты должен: прийти, сесть, пожать руку протокольно и не рычать. Если ты этого не сможешь, не езди на эти переговоры, — сказал он.

Алексей Резников говорит, что если человек едет на переговоры, то должен привезти результат, поэтому ему пришлось наступить на свои эмоции.

— Это было трудно. И все это должно было происходить на территории Белоруссии, которой мы не верили. Нас могли там просто взять в заложники, или какой-то инцидент устроить по дороге, убить и на этом все. Им верить нельзя, — добавил он.

Министр обороны говорит, что россияне предложили сделать коридор для украинской делегации через коридор на оккупированных территориях севера Украины, но украинская делегация отказала. Как говорит министр, тогда россиянам ответили, что доберутся, как считают нужным.

— Скоммуницировали с польскими коллегами, польские коллеги поддержали нас, мы добрались в Польшу, а там вертолетами страны НАТО Blackhawk прилетели на территорию Беларуси, а дальше уже белорусским вертолетом. Я думаю, что это впервые, когда вертолеты страны НАТО садились на белорусскую землю, — сказал он.

Алексей Резников говорит, что на переговорах был в очередной раз удивлен цинизмом россиян, поскольку они отказывались забирать тела около 3 тыс. ликвидированных российских оккупантов, поскольку, по словам заместителя Минобороны РФ, в Москве якобы не могли подтвердить свои потери.

Хотя, как считает Резников, после общения с представителями Международного комитета Красного креста, в России знали о потерях, просто боялись сообщать об этом в Кремль.

6 мая, 1:35

В Днепре прогремели взрывы

В Днепре раздались звуки взрывов во время воздушной тревоги.

Об этом сообщают корреспонденты Суспільного.

Отмечается, что взрывов было несколько.

Сейчас власти города, области или военные не комментировали информацию о взрывах.

Война в Украине
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