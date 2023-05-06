РФ ударила авиабомбами по Глухову: есть пострадавшие

Российская авиация нанесла очередной удар управляемыми бомбами по Сумской области.

Две управляемые авиабомбы из самолета Су-35 россияне выпустили по Глухову.

По данным Оперативного командования Север, вражеская атака произошла около 22:13 5 мая.

Ударом повреждены 44 частных домовладения и учебное заведение.

По предварительной информации, пострадали пять человек.

Информация уточняется.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 437-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ОК Север

Фото: Минобороны России

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