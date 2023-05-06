Татьяна Забожко, редактор ленты
РФ ударила авиабомбами по Глухову: есть пострадавшие
Российская авиация нанесла очередной удар управляемыми бомбами по Сумской области.
Две управляемые авиабомбы из самолета Су-35 россияне выпустили по Глухову.
По данным Оперативного командования Север, вражеская атака произошла около 22:13 5 мая.
Ударом повреждены 44 частных домовладения и учебное заведение.
По предварительной информации, пострадали пять человек.
Информация уточняется.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 437-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: ОК Север
Фото: Минобороны России
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