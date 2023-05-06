Тетяна Забожко, редакторка стрічки
РФ вгатила авіабомбами по Глухову: є постраждалі
Російська авіація завдала чергового удару керованими бомбами по Сумській області.
Дві керовані авіабомби із літака Су-35 росіяни випустили по Глухову.
За даними Оперативного командування Північ, ворожа атака сталась близько 22:13 5 травня.
Ударом пошкоджено 44 приватні домоволодіння та заклад освіти.
За попередньою інформацією, постраждали п’ятеро людей.
Інформація уточнюється.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 437-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: ОК Північ
Фото: Міноборони Росії
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.