РФ вгатила авіабомбами по Глухову: є постраждалі

Російська авіація завдала чергового удару керованими бомбами по Сумській області.

Дві керовані авіабомби із літака Су-35 росіяни випустили по Глухову.

За даними Оперативного командування Північ, ворожа атака сталась близько 22:13 5 травня.

Ударом пошкоджено 44 приватні домоволодіння та заклад освіти.

За попередньою інформацією, постраждали п’ятеро людей.

Інформація уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 437-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ОК Північ

Фото: Міноборони Росії

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