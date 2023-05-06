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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

РФ вгатила авіабомбами по Глухову: є постраждалі

Російський літак Су-35

Російська авіація завдала чергового удару керованими бомбами по Сумській області.

Дві керовані авіабомби із літака Су-35 росіяни випустили по Глухову.

За даними Оперативного командування Північ, ворожа атака сталась близько 22:13 5 травня.

Ударом пошкоджено 44 приватні домоволодіння та заклад освіти.

За попередньою інформацією, постраждали п’ятеро людей.

Інформація уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 437-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ОК Північ

Фото: Міноборони Росії

Глухів, Сумська область
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