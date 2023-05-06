Россия завела ракетоносители в пункты базирования – Гуменюк

По состоянию на утро шестого мая в Черном море на боевом дежурстве находится шесть российских военных кораблей, среди них ни одного ракетоносителя, их завели в пункты базирования.

Об этом в эфире одного из телеканалов сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

– По состоянию на сейчас (6 мая. — Ред.) в Черном море — шесть кораблей. Ни одного ракетоносителя нет: они заведены в пункты базирования, – сказала она.

Пресс-секретарь отметила, что накануне, 5 мая во время наращивания ракетной опасности РФ маневрировала, выводя и заводя корабли в пункты базирования. По ее словам, оккупанты направляют воздушные атаки на истощение противовоздушной обороны Украины.

Источник : Эпрессо

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