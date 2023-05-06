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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Росія завела ракетоносії у пункти базування – Гуменюк

кораблі РФ. запуск ракет з кораблів
Фото: Getty Images

Станом на ранок шостого травня у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває шість російських військових кораблів, серед них жодного ракетоносія, їх завели у пункти базування. 

Про це в ефірі одного з телеканалів повідомила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

– Станом на зараз (6 травня. – Ред.) у Чорному морі – шість кораблів. Жодного ракетоносія немає: вони заведені в пункти базування, – сказала вона.

Речниця зауважила, що напередодні, 5, травня під час нарощування ракетної небезпеки РФ маневрувала, виводячи та заводячи кораблі в пункти базування. За  її словами, окупанти спрямовують повітряні атаки на виснаження Протиповітряної оборони України.

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Джерело: Еспресо
Кораблі, Повітряні сили України, Ракетні удари Росії, флот РФ, Чорне море, Чорноморський флот РФ
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