Самолеты F-16 помогут Украине держать корабли РФ дальше от зернового коридора – Кулеба

Предоставление Украине многофункциональных легких истребителей F-16 поможет обеспечить глобальную продовольственную безопасность.

Такое мнение выразил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем Twitter-аккаунте.

По его словам, эскадрилья таких боевых самолетов поможет не подпускать военные корабли и авиацию РФ к Черноморскому зерновому коридору.

– Предоставление Украине F-16 также поможет восстановить глобальную продовольственную безопасность. Имея эскадрилью хорошо оснащенных истребителей F-16, Украина сможет держать российские военные корабли и авиацию подальше от Черноморского зернового коридора, обеспечивая таким образом бесперебойный поток зерновых судов, — подчеркнул Кулеба.

Providing Ukraine with F-16s will also help restore global food security. With a squadron of well-equipped F-16s, Ukraine will be able to keep Russian warships and aircraft away from the Black Sea Grain Corridor thus securing its route for an uninterrupted flow of grain vessels. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 4, 2023

Зерновое соглашение, обеспечивающее экспорт украинской агропродукции через Черное море, снова оказалось под ударом. РФ угрожает заблокировать его после 18 мая. Переговоры Украины, Турции и РФ по этому вопросу запланированы на пятницу, 5 мая, в Стамбуле.

Как известно, Украина уже не один месяц призывает союзников создать авиационную коалицию (по примеру танковой) и передать современные истребители, такие как F-16. Сначала их предоставление должны одобрить США как страна-производитель.

Президент Владимир Зеленский убежден, что Украина получит современные самолеты, но после контрнаступления ВСУ.

Такого же мнения придерживается и глава МИД Дмитрий Кулеба. По его словам, решение о предоставлении истребителей F-16 является вопросом времени и будет связано с результатами контрнаступления украинских войск.

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