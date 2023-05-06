Россияне обстреляли берег Каховского водохранилища осветительными боеприпасами
В ночь на 6 мая российские военные атаковали берег Каховского водохранилища осветительными боеприпасами.
Об этом после полуночи сообщил руководитель Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко.
– Враг освещает наш берег водохранилища осветительными боеприпасами. Находитесь в безопасных местах. Возможен повторный обстрел! – обратился к местным жителям Евгений Евтушенко.
За 20 минут до этого руководитель Никопольской районной военной администрации предупреждал проживающих на прибрежных территориях людей об активности вражеской артиллерии.
Напомним, что поздно вечером 5 мая российские оккупанты обстреляли фосфорными и зажигательными боеприпасами Бахмут Донецкой области, пытаясь стереть город с лица земли.
Несмотря на это, подчеркивают в командовании Сил специальных операций ВСУ, украинские военные и при таких условиях продолжают мужественно защищать город и уничтожать врага.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 437-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Евгений Евтушенко