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Татьяна Забожко, редактор ленты

Россияне обстреляли берег Каховского водохранилища осветительными боеприпасами

російські окупанти
Фото: Getty Images

В ночь на 6 мая российские военные атаковали берег Каховского водохранилища осветительными боеприпасами.

Об этом после полуночи сообщил руководитель Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко.

– Враг освещает наш берег водохранилища осветительными боеприпасами. Находитесь в безопасных местах. Возможен повторный обстрел! – обратился к местным жителям Евгений Евтушенко.

Нікополь

За 20 минут до этого руководитель Никопольской районной военной администрации предупреждал проживающих на прибрежных территориях людей об активности вражеской артиллерии.

Напомним, что поздно вечером 5 мая российские оккупанты обстреляли фосфорными и зажигательными боеприпасами Бахмут Донецкой области, пытаясь стереть город с лица земли.

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Россияне обстреляли берег Каховского водохранилища осветительными боеприпасами

Несмотря на это, подчеркивают в командовании Сил специальных операций ВСУ, украинские военные и при таких условиях продолжают мужественно защищать город и уничтожать врага.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 437-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Евгений Евтушенко

Война в Украине, Днепропетровская область, Никополь, Російська агресія, РФ
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