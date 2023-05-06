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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Росіяни обстріляли берег Каховського водосховища освітлювальними боєприпасами

російські окупанти
Фото: Getty Images

Уночі проти 6 травня російські військові атакували берег Каховського водосховища освітлювальними боєприпасами.

Про це після опівночі повідомив керівник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко.

– Ворог освітлює наш берег водосховища освітлювальними боєприпасами. Перебувайте в безпечних місцях. Можливий повторний обстріл! – звернувся до місцевих жителів Євген Євтушенко.

Нікополь

За 20 хвилин до того керівник Нікопольської районної військової адміністрації попереджав людей, які проживають на прибережних територіях, про активність ворожої артилерії.

Нагадаємо, що пізно увечері 5 травня російські окупанти обстріляли фосфорними та запалювальними боєприпасами Бахмут Донецької області, намагаючись стерти місто з лиця землі.

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Росіяни обстріляли берег Каховського водосховища освітлювальними боєприпасами

Попри це, наголошують у командуванні Сил спеціальних операцій ЗСУ, українські військові і за таких умов продовжують мужньо боронити місто та нищити ворога.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 437-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Євген Євтушенко

Війна в Україні, Дніпропетровська область, Нікополь, Російська агресія, РФ
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