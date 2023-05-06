Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
В Украине запретили географические названия, связанные с РФ — Зеленский подписал закон
В Почаевской лавре прихожане УПЦ МП заявили, что Путин — их правитель, а Украину бомбит Бог
Атаку на Кремль совершил опытный оператор беспилотника — эксперт
Била и издевалась: у самой старшей матери Украины забрали 12-летнюю дочь
Срочно
Все дроны и ракеты уничтожены: что известно об атаке на Киев ночью 4 мая
Украина
Юлия Соколова, редактор ленты

В списке 170 человек: СБУ объявила подозрение всем сенаторам РФ

Рада федерації РФ
Фото: Getty Images

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении всем сенаторам Совета федерации Федерального собрания РФ, поддержавшим фейковое “присоединение” временно оккупированных украинских регионов.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, речь идет о 170 российских сенаторах.

Собрана масштабная доказательная база, что эти лица способствовали временной оккупации восточных и южных областей Украины. Над сбором улик работали СБУ и Офис генпрокурора.

По данным следствия, в феврале 2022 года все сенаторы проголосовали за ратификацию так называемого “договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи” между РФ и террористическими формированиями “Д/ЛНР”.

Кроме того, они единогласно поддержали обращение российского диктатора Владимира Путина об использовании армии РФ за пределами страны. Таким образом, сенаторы легитимизировали планы Кремля по полномасштабному вторжению в Украину.

В октябре 2022 года они одобрили “присоединение” к России временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины. Сенаторы тогда ратифицировали фейковые “договоры о вхождении” в состав РФ.

Такие действия привели к гибели украинцев и другим тяжелым последствиям.

На основании собранных улик российским сенаторам объявлено подозрение по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 3 ст. 110);
  • планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437).

Им грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Как известно, Совет федерации является верхней палатой российского парламента (Федерального собрания РФ), в состав которой входят 170 сенаторов. Нижней палатой парламента является Госдума РФ.

Читайте также
На камеру “командовал” обстрелом позиций ВСУ: подозрение получил депутат Госдумы РФ
Підозра депутату держдуми РФ Водолацькому

Источник: Офис генпрокурора, СБУ
Война в Украине, Російська агресія, СБУ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В Стамбуле не смогли прийти к согласию о продлении зерновой сделки
зерновий коридор зерно
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 06.05.2023
карта бойових дій на 28.04.2023
Да, мы сбили Кинжал – командующий ВС ВСУ подтвердил уничтожение ракеты Х-47
ракета Кинджал
Санду заявила, что Россия не напала на Молдову только благодаря Украине
Санду
Еще 560 уничтоженных оккупантов: новые данные Генштаба ВСУ о потерях РФ
Знищена техніка Росії
Видео
Журналисты Фактов ICTV попали под обстрел в Северске

Съемочная группа Фактов ICTV попала под обстрел во время съемок сюжета в Северске Донецкой области. Как все было – смотрите в материале.

Владислав Круглов
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (05.05.2023)
В списке 170 человек: СБУ объявила подозрение всем сенаторам РФ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (05.05.2023)
В списке 170 человек: СБУ объявила подозрение всем сенаторам РФ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (05.05.2023)
В списке 170 человек: СБУ объявила подозрение всем сенаторам РФ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:00 (05.05.2023)
В списке 170 человек: СБУ объявила подозрение всем сенаторам РФ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь