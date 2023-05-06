В списке 170 человек: СБУ объявила подозрение всем сенаторам РФ

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении всем сенаторам Совета федерации Федерального собрания РФ, поддержавшим фейковое “присоединение” временно оккупированных украинских регионов.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, речь идет о 170 российских сенаторах.

Собрана масштабная доказательная база, что эти лица способствовали временной оккупации восточных и южных областей Украины. Над сбором улик работали СБУ и Офис генпрокурора.

По данным следствия, в феврале 2022 года все сенаторы проголосовали за ратификацию так называемого “договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи” между РФ и террористическими формированиями “Д/ЛНР”.

Кроме того, они единогласно поддержали обращение российского диктатора Владимира Путина об использовании армии РФ за пределами страны. Таким образом, сенаторы легитимизировали планы Кремля по полномасштабному вторжению в Украину.

В октябре 2022 года они одобрили “присоединение” к России временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины. Сенаторы тогда ратифицировали фейковые “договоры о вхождении” в состав РФ.

Такие действия привели к гибели украинцев и другим тяжелым последствиям.

На основании собранных улик российским сенаторам объявлено подозрение по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 3 ст. 110);

планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437).

Им грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Как известно, Совет федерации является верхней палатой российского парламента (Федерального собрания РФ), в состав которой входят 170 сенаторов. Нижней палатой парламента является Госдума РФ.

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