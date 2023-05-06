У списку 170 осіб: СБУ оголосила про підозру всім сенаторам РФ

Служба безпеки України повідомила про підозру всім сенаторам Ради федерації Федеральних зборів РФ, які підтримали “приєднання” тимчасово окупованих українських регіонів.

Як поінформували в пресслужбі СБУ, йдеться про 170 російських сенаторів.

Зібрано масштабну доказову базу, що ці особи сприяли тимчасовій окупації східних та південних областей України. Над збором доказів працювали СБУ та Офіс генпрокурора.

За даними слідства, в лютому 2022 року всі сенатори проголосували за ратифікацію “договору про дружбу, співробітництво та взаємодопомогу” між РФ та терористичними формуваннями “Д/ЛНР”.

Крім того, вони одноголосно підтримали звернення російського диктатора Володимира Путіна про використання армії РФ за межами країни. Так сенатори легітимізували плани Кремля щодо повномасштабного вторгнення в Україну.

У жовтні 2022 року вони схвалили “приєднання” до Росії тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України. Сенатори тоді ратифікували “договори про входження” до складу РФ.

Такі дії призвели до загибелі українців та інших тяжких наслідків.

На підставі зібраних доказів російським сенаторам оголошено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

посягання на територіальну цілісність та недоторканність України (ч. 3 ст. 110);

планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437).

Їм загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Як відомо, Рада федерації є верхньою палатою російського парламенту (Федеральних зборів РФ), до складу якої входять 170 сенаторів. Нижньою палатою парламенту є Держдума РФ.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.