Служба безопасности Украины сообщила о подозрении депутату Госдумы РФ Виктору Водолацкому, выполняющему задачи Кремля на временно оккупированных территориях Луганской области.

В пресс-службе СБУ отметили, что собрали достаточную доказательную базу на этого российского чиновника.

В Госдуме Водолацкий входит в состав прокремлевской фракции Единой России. С начала широкомасштабной войны он публично поддержал действия войск РФ.

В частности, после 24 февраля 2022 года депутат незаконно пересек украинскую границу для “инспекции” деятельности оккупационных органов в Луганске, Счастье, Попасной и Станице Луганской.

Водолацкий во время этой поездки организовал раздачу партбилетов путинской политсилы Единая Россия местным коллаборантам. Кроме того, он призвал так называемых “депутатов” террористического формирования “ЛНР” унифицировать “законодательства” по российскому образцу.

Водолацкий также посетил места базирования российских войск на Востоке Украины. Там на камеру российских пропагандистов он “командовал” артиллерийским обстрелом позиций ВСУ в Луганской области.

– Он снялся в пропагандистском видео, на котором отдает команду заряжать пушку и стрелять по позициям Сил обороны, — уточнили в СБУ.

По данным спецслужбы, этот российский депутат регулярно организует “добровольный” сбор помощи для путинских войск (группировок Южного военного округа РФ).

К тому же, российские власти назначили Водолацкого так называемым куратором “гуманитарных центров Единой России” на захваченных территориях Луганской области.

– Главное назначение этих вражеских ячеек – распространение кремлевского режима под видом раздачи местным жителям “гумпомощи” из страны-агрессора, — подчеркнули в СБУ.

Водолацкий получил подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 110 (Преднамеренные действия с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, по предварительному сговору группой лиц);

ч. 3 ст. 436-2 (Оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины и временной оккупации ее территории, глорификация лиц, совершавших вооруженную агрессию РФ, с использованием СМИ).

Продолжаются меры по привлечению российского депутата к ответственности.

В марте СБУ объявила подозрение депутату Госдумы РФ Игорю Кастюкевичу , который считается куратором временно оккупированных территорий Херсонской области.

В феврале подозрение получил глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин за содействие массовым репрессиям на временно захваченных украинских территориях.

Источник : СБУ

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