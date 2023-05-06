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Илья Нежигай, редактор ленты

Заявления Пригожина о нехватке боеприпасов являются блефом — Череватый

пригожин, череватий
Фото: УНИАН

Эмоциональные заявления главы ЧВК Вагнера Евгения Пригожина о нехватке боеприпасов являются “полным блефом”.

Об этом заявил пресс-секретарь восточной группировки войск Сил обороны Сергей Череватый в комментарии CNN.

— Мы контролируем часть города. Там ничего не изменилось, позиционная война продолжается. Противник не добился какого-то серьезного прорыва, — сказал он.

Череватый отверг заявления Пригожина об уменьшении запасов боеприпасов, заявив, что российские войска выпустили тысячи снарядов по линии фронта за последние 24 часа.

— Сейчас они выпускают более 20 тыс. снарядов в день. Поэтому (слова Пригожина о нехватке боеприпасов, — Ред.) — это полный блеф, — сказал он.

Ранее Пригожин заявил, что выводит свои войска из Бахмута 10 мая, если Минобороны России не предоставит вагнеровцам достаточное количество боеприпасов. В своей тираде, наполненной ругательствами, он обвинил российское военное руководство в “десятках тысяч” жертв среди вагнеровцев.

Глава наемников заявил, что в Бахмуте у него есть только 30% от необходимых ему боеприпасов.

Позже, в эфире национального телемарафона Единые новости, Череватый сообщил, что сейчас наемники ЧВК Вагнера и другие подразделения российской армии активизированы на Бахмутском направлении, а войска главы Чечни Рамзана Кадырова, который хотел сменить войска Пригожина на этом направлении, пока не наблюдается.

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Бахмут, Война в Украине, ВСУ, ЧВК Вагнера
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