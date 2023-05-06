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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Заяви Пригожина про брак боєприпасів є блефом – Череватий

пригожин, череватий
Фото: УНІАН

Емоційні заяви глави ПВК Вагнера Євгенія Пригожина про брак боєприпасів є “повним блефом”.

Про це заявив прессекретар східного угруповання військ Сил оборони Сергій Череватий у коментарі CNN.

– Ми контролюємо частину міста. Там нічого не змінилося, позиційна війна триває. Противник не домігся якогось серйозного прориву, – сказав він.

Череватий відкинув заяви Пригожина про зменшення запасів боєприпасів, заявивши, що російські війська випустили тисячі снарядів по лінії фронту за останні 24 години.

– Зараз вони випускають понад 20 тис. снарядів на день. Тому (слова Пригожина про брак боєприпасів, – Ред.) – це повний блеф, – сказав він.

Раніше Пригожин заявив, що виводить свої війська з Бахмута 10 травня, якщо Міноборони Росії не надасть вагнерівцям достатню кількість боєприпасів. У своїй тираді, наповненій лайками, він звинуватив російське військове керівництво в “десятках тисяч” жертв серед вагнерівців.

Очільник найманців заявив, що в Бахмуті в нього є тільки 30% від необхідних йому боєприпасів.

Пізніше, в ефірі національного телемарафону Єдині новини, Череватий повідомив, що наразі найманці ПВК Вагнера та інші підрозділи російської армії активізовані на Бахмутському напрямку, а війська глави Чечні Рамзана Кадирова, який хотів змінити війська Пригожина на цьому напрямку, наразі не спостерігається.

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Бахмут, Війна в Україні, ЗСУ, ПВК Вагнера
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