Частично озвучил реальное положение дел: Юсов о заявлении Пригожина о выходе из Бахмута

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин частично озвучил реальное положение вещей, когда говорил о нехватке боеприпасов и необходимости вывода войск из Бахмута Донецкой области из-за этого.

Об этом в эфире Єдиних новин сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

— О планах по выводу (“вагнеровцев”, — Ред.), я думаю, мы, условно говоря, уже 11 мая увидим конкретные последствия этих слов и оценим их. Что касается озвученных проблем, то частично Пригожин озвучил реальное положение дел, потому что есть два аспекта. Первый, в целом, у рашистов наблюдаются определенные проблемы с БК, в частности, по артиллерийским системам. Но в случае Пригожина, это продолжение давнего конфликта Пригожин-Шойгу, Пригожин-Герасимов. Здесь много аспектов, но это противостояние продолжается. Собственно, Вооруженные силы агрессора, армия агрессора не может показать даже тех результатов, которые демонстрируют “вагнеровцы” во время штурмовых действий. И вот таким образом продолжают конкуренцию, – отметил он.

Юсов добавил, что конкретные даты вывода войск не стоит обсуждать, ведь этот информационный посыл может сильно отличаться от реальных планов и положения вещей.

– Поэтому здесь не нужно слишком серьезно воспринимать. Ну, говорят о 10 мая, ладно, 11 увидим. Если выйдут, примут мудрое решение для сохранения жизни оставшегося личного состава, — добавил он.

Напомним, что 5 мая Евгений Пригожин заявил, что террористы ЧВК Вагнера “покинут Бахмут” до 10 мая из-за отсутствия боеприпасов.

При этом в ВСУ считают, что Пригожин сделал заявление о “выходе из Бахмута” из-за того, что в ЧВК Вагнера заканчиваются боевики.

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