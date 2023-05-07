РФ истощает нашу систему ПВО, пытаясь найти способ ее обходить — Гуменюк
Российские захватчики используют различные тактики, чтобы истощить украинскую систему противовоздушной обороны.
Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона Єдині новини.
— То, что они пытаются использовать различные тактики — испытывают и истощают нашу систему противовоздушной обороны, пытаются найти способ ее обходить. И также расширяют свою тактику из-за того, что не имеют устойчивого запаса средств, которыми могут действовать. То есть используют то, что у них уже осталось, — сообщила она.
По ее словам, оккупанты немного экономят высокоточное оружие и используют пока другое, благодаря чему испытывают и выверяют, где именно система противовоздушной обороны.
По состоянию на воскресенье, 7 мая, Россия держит в Черном море 12 боевых кораблей.
Ранее в Воздушных силах ВСУ подтвердили, что комплекс Patriot, предоставленный западными партнерами, 4 мая сбил российскую ракету Кинжал. Но по словам спикера командования Воздушных сил Юрия Игната, российская армия слишком рано узнала об этом.
Фото: Наталья Гуменюк
Гуляйполе мужественно не повинуется оккупантам, хотя те ежедневно коварно и хаотично стреляют по нему из артиллерии и авиации. Там уже не осталось уцелевших домов, но еще живет несколько тысяч людей, которые по разным причинам предпочитают не уезжать из городка, хотя света и водоснабжения нет больше года.Андрей Почтев