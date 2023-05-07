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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

РФ истощает нашу систему ПВО, пытаясь найти способ ее обходить — Гуменюк

Наталія Гуменюк

Российские захватчики используют различные тактики, чтобы истощить украинскую систему противовоздушной обороны.

Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона Єдині новини.

— То, что они пытаются использовать различные тактики — испытывают и истощают нашу систему противовоздушной обороны, пытаются найти способ ее обходить. И также расширяют свою тактику из-за того, что не имеют устойчивого запаса средств, которыми могут действовать. То есть используют то, что у них уже осталось, — сообщила она.

По ее словам, оккупанты немного экономят высокоточное оружие и используют пока другое, благодаря чему испытывают и выверяют, где именно система противовоздушной обороны.

По состоянию на воскресенье, 7 мая, Россия держит в Черном море 12 боевых кораблей.

Ранее в Воздушных силах ВСУ подтвердили, что комплекс Patriot, предоставленный западными партнерами, 4 мая сбил российскую ракету Кинжал. Но по словам спикера командования Воздушных сил Юрия Игната, российская армия слишком рано узнала об этом.

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Фото: Наталья Гуменюк

Война в Украине, Російська агресія
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