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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

РФ виснажує нашу систему ППО, намагаючись знайти спосіб її обходити – Гуменюк

Наталія Гуменюк

Російські загарбники використовують різні тактики, щоб виснажити українську систему протиповітряної оборони.

Про це повідомила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону Єдині новини.

— Те, що вони намагаються використовувати різні тактики — вони випробовують і виснажують нашу систему протиповітряної оборони, намагаються знайти спосіб її обходити. І також розширюють свою тактику через те, що не мають сталого запасу засобів, якими можуть діяти. Тобто використовують те, що в них вже залишилося, – повідомила вона.

За її словами, окупанти трішки економлять високоточну зброю та використовують поки іншу, завдяки чому випробовують і вивіряють, де саме система протиповітряної оборони.

Станом на неділю, 7 травня, Росія тримає у Чорному морі 12 бойових кораблів.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ підтвердили, що комплекс Patriot, наданий західними партнерами, 4 травня збив російську ракету Кинджал. Але за словами речника командування Повітряних сил Юрія Ігната, російська армія занадто рано дізналася про це.

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Фото: Наталія Гуменюк

Війна в Україні, Російська агресія
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