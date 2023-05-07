Радоваться рано, нам нужно больше такого оружия. Игнат о сбитии Кинжала над Киевом

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины подтвердили информацию, о том что комплекс Patriot, предоставленный западными партнерами, 4 мая сбил российскую ракету Кинжал. Впрочем российская армия слишком рано узнала об этом.

Об этом в эфире телемарафона Единые новости рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Он напомнил, что ЗРК Patriot уже заступили на боевое дежурство, уже есть успешная работа комплекса, впрочем радоваться еще рано.

– Рано россияне узнали об этой успешной работе. Должны порадоваться, что имеем такое оружие, но радоваться рано, потому что его мало, надо значительно больше этих систем, чтобы защитить наши крупные города, защитить объекты инфраструктуры и атомной энергетики, – сказал Игнат.

Напомним, 5 мая, появилась информация, что ВСУ над Киевом впервые успешно перехватили российскую “гиперзвуковую” ракету Кинжал.

Издание Defense Express написало, что это произошло около 02:40 4 мая в небе над Киевом. Издание сообщило, что из собственных источников получило фото обломков. Судя по снимкам, обломки без боевой части упали на стадионе в пределах столицы.

На одном из фото — носовой обтекатель, который максимально схож с тем, который используется именно в ракете Х-47 Кинжал со сложной формой резких переходов диаметра.

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