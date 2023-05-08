Оккупанты принудительно эвакуируют из Токмака учителей, родителей и детей
В Токмаке российские захватчики продолжают принудительную эвакуацию населения в оккупированный Бердянск.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Прежде всего эвакуируют представителей так называемой местной власти, коллаборационистов, детей, учителей и воспитателей. К тому же родителям детей угрожают не засчитать учебный год в случае отказа “эвакуировать” ребенка.
На АЗС наблюдаются очереди за горючим. Водителям сообщают, что новых поставок топлива не планируется.
В населенном пункте Веселое Запорожской области закрыт и не функционирует местный отдел полиции врага. Накануне там уничтожили документацию этого учреждения.
Ранее Генштаб сообщал, что на оккупированных территориях Запорожской области российские захватчики в первую очередь проводят “эвакуацию” местных жителей, которые получили российский паспорт.
Гуляйполе мужественно не повинуется оккупантам, хотя те ежедневно коварно и хаотично стреляют по нему из артиллерии и авиации. Там уже не осталось уцелевших домов, но еще живет несколько тысяч людей, которые по разным причинам предпочитают не уезжать из городка, хотя света и водоснабжения нет больше года.Андрей Почтев