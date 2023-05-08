Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Заканчиваются боевики, а не снаряды: Череватый объяснил заявление Пригожина о “выходе из Бахмута”
Атаку на Кремль совершил опытный оператор беспилотника — эксперт
Санду заявила, что Россия не напала на Молдову только благодаря Украине
Срочно
Все дроны и ракеты уничтожены: что известно об атаке на Киев ночью 4 мая
Била и издевалась: у самой старшей матери Украины забрали 12-летнюю дочь
Украина
Марта Бондаренко, редактор ленты

Оккупанты принудительно эвакуируют из Токмака учителей, родителей и детей

російські окупанти
Фото: Getty Images

В Токмаке российские захватчики продолжают принудительную эвакуацию населения в оккупированный Бердянск.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Прежде всего эвакуируют представителей так называемой местной власти, коллаборационистов, детей, учителей и воспитателей. К тому же родителям детей угрожают не засчитать учебный год в случае отказа “эвакуировать” ребенка.

На АЗС наблюдаются очереди за горючим. Водителям сообщают, что новых поставок топлива не планируется.

В населенном пункте Веселое Запорожской области закрыт и не функционирует местный отдел полиции врага. Накануне там уничтожили документацию этого учреждения.

Ранее Генштаб сообщал, что на оккупированных территориях Запорожской области российские захватчики в первую очередь проводят “эвакуацию” местных жителей, которые получили российский паспорт.

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Евакуація, Запорожская область, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Атака дронов на Киев: пострадали пять человек, поврежден жилой дом
Оккупанты принудительно эвакуируют из Токмака учителей, родителей и детей
Ночью украинские защитники уничтожили все 35 “шахедов”, которые атаковали Украину
Оккупанты принудительно эвакуируют из Токмака учителей, родителей и детей
Карта боевых действий на 08.05.2023 — ситуация на фронте
Бої на фронті
Ракетная атака на Одессу — в городе масштабный пожар
Пожежа в Одесі після ракетної атаки 8 травня
Мы будем убивать россиян в любой точке мира до полной победы Украины — Буданов
Кирило Буданов
Видео
Повреждены почти все постройки! Кто остался в Гуляйполе и кто спасает город

Гуляйполе мужественно не повинуется оккупантам, хотя те ежедневно коварно и хаотично стреляют по нему из артиллерии и авиации. Там уже не осталось уцелевших домов, но еще живет несколько тысяч людей, которые по разным причинам предпочитают не уезжать из городка, хотя света и водоснабжения нет больше года.

Андрей Почтев
ДНК. Свои: как женщина ищет информацию о брате в плену РФ
Оккупанты принудительно эвакуируют из Токмака учителей, родителей и детей
В Киеве прошел конгресс, посвященный женщинам в сфере безопасности и обороны
Оккупанты принудительно эвакуируют из Токмака учителей, родителей и детей
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (05.05.2023)
Оккупанты принудительно эвакуируют из Токмака учителей, родителей и детей
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (05.05.2023)
Оккупанты принудительно эвакуируют из Токмака учителей, родителей и детей
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь