Оккупанты принудительно эвакуируют из Токмака учителей, родителей и детей

В Токмаке российские захватчики продолжают принудительную эвакуацию населения в оккупированный Бердянск.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Прежде всего эвакуируют представителей так называемой местной власти, коллаборационистов, детей, учителей и воспитателей. К тому же родителям детей угрожают не засчитать учебный год в случае отказа “эвакуировать” ребенка.

На АЗС наблюдаются очереди за горючим. Водителям сообщают, что новых поставок топлива не планируется.

В населенном пункте Веселое Запорожской области закрыт и не функционирует местный отдел полиции врага. Накануне там уничтожили документацию этого учреждения.

Ранее Генштаб сообщал, что на оккупированных территориях Запорожской области российские захватчики в первую очередь проводят “эвакуацию” местных жителей, которые получили российский паспорт.

Источник : Генштаб ВСУ

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