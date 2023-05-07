Марта Бондаренко, редактор ленты
Оккупанты “эвакуируют” жителей Энергодара, которые имеют российские паспорта — Генштаб
На оккупированной территории Запорожской области российские захватчики проводят так называемую эвакуацию местных жителей. В приоритете те, кто получил российский паспорт.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Людей вывозят в направлении населенных пунктов Бердянск и Приморск — на местные базы отдыха.
В первую очередь эвакуации подлежат те люди, кто согласился на российское гражданство в первые месяцы оккупации.
Ранее гауляйтер Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что гражданских якобы вывезут вглубь региона.
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Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров сообщал, что в оккупированном городе захватчики спровоцировали бешеную панику и огромные очереди. Так, на центральной площади города стоят автобусы, которые вывозят оккупантов и гражданских.
Источник: Генштаб ВСУ
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