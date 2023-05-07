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Общество
Марта Бондаренко, редактор ленты

Оккупанты “эвакуируют” жителей Энергодара, которые имеют российские паспорта — Генштаб

російські солдати
Фото: Depositphotos

На оккупированной территории Запорожской области российские захватчики проводят так называемую эвакуацию местных жителей. В приоритете те, кто получил российский паспорт.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Людей вывозят в направлении населенных пунктов Бердянск и Приморск — на местные базы отдыха.

В первую очередь эвакуации подлежат те люди, кто согласился на российское гражданство в первые месяцы оккупации.

Ранее гауляйтер Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что гражданских якобы вывезут вглубь региона.

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Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров сообщал, что в оккупированном городе захватчики спровоцировали бешеную панику и огромные очереди. Так, на центральной площади города стоят автобусы, которые вывозят оккупантов и гражданских.

Источник: Генштаб ВСУ
Евакуація, Енергодар, Запорожская область
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