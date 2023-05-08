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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Окупанти примусово евакуюють із Токмака вчителів, батьків і дітей

російські окупанти
Фото: Getty Images

У Токмаку російські загарбники продовжують примусову евакуацію населення до окупованого Бердянська.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Найперше евакуюють представників так званої місцевої влади, колаборантів, дітей, вчителів та вихователів. До того ж батькам дітей погрожують не зарахувати навчальний рік у разі відмови “евакуювати” дитину.

На АЗС спостерігаються черги за пальним. Водіям повідомляють, що нового постачання пального не планується.

У населеному пункті Веселе Запорізької області зачинений та не функціонує місцевий відділ поліції ворога. Напередодні там знищили документацію цієї установи.

Раніше Генштаб повідомляв, що на окупованих територіях Запорізької області російські загарбники передусім проводять “евакуацію” місцевих жителів, які отримали російський паспорт.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Евакуація, Запорізька область, Російська агресія
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