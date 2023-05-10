Блинкен заявил об активной помощи Украине в войне и необходимости продления зернового соглашения
В американских правящих кругах по-прежнему настроены активно поддерживать Украину.
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
— Я не согласен с предположением о том, что такая наша поддержка становится слабее, — сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне.
Так Блинкен ответил на вопрос журналиста, предположившего, что политические круги в Вашингтоне теперь не так активно настроены помогать Киеву.
Кроме того, он заявил, что Черноморскую зерновую инициативу необходимо продлить как можно скорее.
— Мы (Блинкен и британский коллега Джеймс Клеверли, — Ред.) обсудили острую необходимость продления черноморской зерновой инициативы, — сказал Блинкен.
Госсекретарь США поблагодарил за усилия по этому вопросу генсека ООН Антониу Гутерриша и власти Турции.
Интенсивность сражений на востоке Украины заметно возросла. Не утихает на Марьинском, Лиманском, Авдеевском и Бахмутском направлениях. Фактически звуки взрывов раздаются вдоль всей линии разграничения. Украинские защитники готовятся и к еще большему обострению, вдруг оккупационные войска активизируются к своей сакральной дате – 9 мая.Константин Мельников