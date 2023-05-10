Блинкен заявил об активной помощи Украине в войне и необходимости продления зернового соглашения

В американских правящих кругах по-прежнему настроены активно поддерживать Украину.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

— Я не согласен с предположением о том, что такая наша поддержка становится слабее, — сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне.

Так Блинкен ответил на вопрос журналиста, предположившего, что политические круги в Вашингтоне теперь не так активно настроены помогать Киеву.

Кроме того, он заявил, что Черноморскую зерновую инициативу необходимо продлить как можно скорее.

— Мы (Блинкен и британский коллега Джеймс Клеверли, — Ред.) обсудили острую необходимость продления черноморской зерновой инициативы, — сказал Блинкен.

Госсекретарь США поблагодарил за усилия по этому вопросу генсека ООН Антониу Гутерриша и власти Турции.

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