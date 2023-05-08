Инспекцию ожидают 90 судов. РФ снова заблокировала зерновой коридор
Россия в очередной раз фактически заблокировала работу зернового коридора, отказавшись регистрировать суда на вход и проводить их инспекции.
Об этом сообщает Мининфаструктуры.
Указано, что деструктивная политика России делает невозможным составление инспекционного плана в соответствии с процедурами СКЦ, которые предусматривают ежедневное согласование всеми сторонами плана инспекций как на выход, так и на вход.
По состоянию на сегодня инспекцию в территориальных водах Турции ожидает 90 судов, из которых 62 — суда, идущие под загрузку. При этом инспекции как входного, так и выходного флота приостановлены.
— Украина категорически не принимает попытки России остановить регистрацию и инспектирование входящего флота, которые должны происходить, учитывая работающую инициативу. Ожидаем позицию партнеров, ООН и Турции, — добавляют в ведомстве.
В Мининфаструктуры также сообщили, что из-за действий РФ экспорт украинской агропродукции зерновым коридором в апреле не дотянул и до 3 млн тонн.
Ранее сообщалось, что в Стамбуле представители Совместного координационного центра (СКЦ) России, Украины, Турции и ООН не смогли достичь соглашения о продлении экспорта украинского зерна из портов Черного моря.
Гуляйполе мужественно не повинуется оккупантам, хотя те ежедневно коварно и хаотично стреляют по нему из артиллерии и авиации. Там уже не осталось уцелевших домов, но еще живет несколько тысяч людей, которые по разным причинам предпочитают не уезжать из городка, хотя света и водоснабжения нет больше года.Андрей Почтев