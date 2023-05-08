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Бедрак Виктория, редактор ленты

Инспекцию ожидают 90 судов. РФ снова заблокировала зерновой коридор

Инспекцию ожидают 90 судов. РФ снова заблокировала зерновой коридор

Россия в очередной раз фактически заблокировала работу зернового коридора, отказавшись регистрировать суда на вход и проводить их инспекции.

Об этом сообщает Мининфаструктуры.

Указано, что деструктивная политика России делает невозможным составление инспекционного плана в соответствии с процедурами СКЦ, которые предусматривают ежедневное согласование всеми сторонами плана инспекций как на выход, так и на вход.

По состоянию на сегодня инспекцию в территориальных водах Турции ожидает 90 судов, из которых 62 — суда, идущие под загрузку. При этом инспекции как входного, так и выходного флота приостановлены.

— Украина категорически не принимает попытки России остановить регистрацию и инспектирование входящего флота, которые должны происходить, учитывая работающую инициативу. Ожидаем позицию партнеров, ООН и Турции, — добавляют в ведомстве.

В Мининфаструктуры также сообщили, что из-за действий РФ экспорт украинской агропродукции зерновым коридором в апреле не дотянул и до 3 млн тонн.

Ранее сообщалось, что в Стамбуле представители Совместного координационного центра (СКЦ) России, Украины, Турции и ООН не смогли достичь соглашения о продлении экспорта украинского зерна из портов Черного моря.

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Источник: Мининфраструктуры
Война в Украине, Зерно
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