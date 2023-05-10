Блінкен заявив про активну допомогу Україні у війні та необхідність продовження зернової угоди
В американських правлячих колах, як і раніше, налаштовані активно підтримувати Україну.
Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.
– Я не згоден з припущенням з приводу того, що така наша підтримка стає слабкішою, – сказав він на пресконференції у Вашингтоні.
Так Блінкен відповів на запитання журналіста, який припустив, що політичні кола у Вашингтоні тепер не так активно налаштовані допомагати Києву.
Крім того, він заявив, що Чорноморську зернову ініціативу необхідно продовжити якнайшвидше.
– Ми (Блінкен та британський колега Джеймс Клеверлі, – Ред.) обговорили гостру необхідність продовження чорноморської зернової ініціативи, – сказав Блінкен.
Держсекретар США подякував за зусилля з цього питання генсеку ООН Антоніу Гутеррешу та владі Туреччини.
Інтенсивність боїв на сході України помітно зросла. Не стихає на Мар’їнському, Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Фактично, звуки вибухів лунають уздовж усієї лінії розмежування. Українські захисники готуються до ще більшого загострення, бо ж раптом окупаційні війська активізуються до своєї сакральної дати – 9 травня.Костянтин Мельников