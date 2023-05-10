Блінкен заявив про активну допомогу Україні у війні та необхідність продовження зернової угоди

В американських правлячих колах, як і раніше, налаштовані активно підтримувати Україну.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

– Я не згоден з припущенням з приводу того, що така наша підтримка стає слабкішою, – сказав він на пресконференції у Вашингтоні.

Так Блінкен відповів на запитання журналіста, який припустив, що політичні кола у Вашингтоні тепер не так активно налаштовані допомагати Києву.

Крім того, він заявив, що Чорноморську зернову ініціативу необхідно продовжити якнайшвидше.

– Ми (Блінкен та британський колега Джеймс Клеверлі, – Ред.) обговорили гостру необхідність продовження чорноморської зернової ініціативи, – сказав Блінкен.

Держсекретар США подякував за зусилля з цього питання генсеку ООН Антоніу Гутеррешу та владі Туреччини.

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