Очередная проблема оккупантов: в Донецке – критическая нехватка воды
Российские оккупанты, вероятно, возводят водопровод, чтобы разрешить ситуацию с дефицитом воды во временно захваченном Донецке.
Такое предположение озвучили в разведке Минобороны Великобритании 9 мая.
По данным оборонного ведомства, нехватка воды в Донецке становится все более ощутимой проблемой после вторжения России в Украину в 2022 году.
28 апреля глава так называемой ДНР даже сделал заявление, что дефицит воды является угрожающим.
Проблемы с водой у оккупантов начались, потому что Северско-Донецкий канал, поставляющий воду в регион, остается в основном под контролем Украины.
Канал пролегает через город Часов Яр, что ориентировочно в 6 км к западу от Бахмута Донецкой области.
Британские разведчики не исключают, что интенсивное использование Россией артиллерии для поддержания захвата Бахмута и прилегающей территории нанесло сопутствующий ущерб каналу и другой региональной водной инфраструктуре.
Все это еще больше подорвало усилия российских захватчиков устранить нехватку воды после начала полномасштабного вторжения.
Возведением водопровода захватчики стремятся компенсировать отсутствие успеха в захвате и удержании канала.
Но, по убеждению представителей разведки Минобороны Великобритании, такие меры вряд ли полностью компенсируют ограниченный доступ оккупированных регионов к воде.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 440-е сутки.
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Источник: Ministry of Defence
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