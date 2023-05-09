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Татьяна Забожко, редактор ленты

Очередная проблема оккупантов: в Донецке – критическая нехватка воды

російські окупанти
Фото: Getty Images

Российские оккупанты, вероятно, возводят водопровод, чтобы разрешить ситуацию с дефицитом воды во временно захваченном Донецке.

Такое предположение озвучили в разведке Минобороны Великобритании 9 мая.

По данным оборонного ведомства, нехватка воды в Донецке становится все более ощутимой проблемой после вторжения России в Украину в 2022 году.

28 апреля глава так называемой ДНР даже сделал заявление, что дефицит воды является угрожающим.

Проблемы с водой у оккупантов начались, потому что Северско-Донецкий канал, поставляющий воду в регион, остается в основном под контролем Украины.

Канал пролегает через город Часов Яр, что ориентировочно в 6 км к западу от Бахмута Донецкой области.

Британские разведчики не исключают, что интенсивное использование Россией артиллерии для поддержания захвата Бахмута и прилегающей территории нанесло сопутствующий ущерб каналу и другой региональной водной инфраструктуре.

Все это еще больше подорвало усилия российских захватчиков устранить нехватку воды после начала полномасштабного вторжения.

Возведением водопровода захватчики стремятся компенсировать отсутствие успеха в захвате и удержании канала.

Но, по убеждению представителей разведки Минобороны Великобритании, такие меры вряд ли полностью компенсируют ограниченный доступ оккупированных регионов к воде.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 440-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Ministry of Defence

Бахмут, Великобритания, Донецк, Донецкая область, питна вода, Разведка, Часов Яр
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