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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Чергова проблема окупантів: у Донецьку – критичний брак води

російські окупанти
Фото: Getty Images

Російські окупанти, імовірно, зводять водогін, щоб вирішити ситуацію з дефіцитом води в тимчасово захопленому Донецьку.

Таке припущення озвучили в розвідці Міноборони Великої Британії 9 травня.

За даними оборонного відомства, брак води в Донецьку стає все більш відчутною проблемою після вторгнення Росії до України в 2022 році.

28 квітня очільник так званої ДНР навіть зробив заяву, що дефіцит води є загрозливим.

Проблеми з водою в окупантів почалися, тому що Сіверсько-Донецький канал, який постачає воду до регіону, залишається здебільшого під контролем України.

Канал пролягає через місто Часів Яр, що орієнтовно за 6 км на захід від Бахмута Донецької області.

Британські розвідники не виключають, що інтенсивне використання Росією артилерії для підтримки захоплення Бахмута та прилеглої території, завдало супутньої шкоди каналу та іншій регіональній водній інфраструктурі.

Усе це ще більше підірвало зусилля російських загарбників усунути брак води після початку повномасштабного вторгнення.

Зведенням водогону загарбники прагнуть компенсувати відсутність успіху в захопленні та утриманні каналу.

Та, на переконання представників розвідки Міноборони Великої Британії, такі заходи навряд чи повністю компенсують обмежений доступ окупованих регіонів до води.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 440-ву добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Ministry of Defence

Бахмут, Велика Британія, Донецьк, Донецька область, питна вода, Розвідка, Часів Яр
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