Взрывы в Днепропетровской и Харьковской областях: 440-й день войны
В Днепропетровской ОВА прокомментировали взрывы в регионе
В Днепропетровской областной военной администрации сообщили, что ситуация после взрывов контролируемая.
— Пока из соображений безопасности не могу обнародовать никакой информации! Ситуацию контролируем. Все на местах. Работаем. Прошу не обсуждать ничего в соцсетях. Не помогайте врагу лучше сориентироваться. Реагируйте на сигналы тревоги. Ждите официальной информации. Утром — на этом же месте, — отметил глава ОВА Сергей Лысак.
Президент Еврокомиссии приедет в Киев 9 мая
Во вторник, 9 мая, в Украину прибудет с официальным визитом глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Об этом проинформировал на брифинге спикер Еврокомиссии Эрик Мамер. Планируется встреча Урсулы фон дер Ляйен с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Украинские фотографы получили Пулитцеровскую премию за кадры из Мариуполя
В США объявили победителей Пулитцеровской премии 2023 года. Американское издание Associated Press имеет награду за экстренную фотосъемку из Мариуполя.
Пулитцеровскую премию получили украинские сотрудники AP — видеожурналист Мстислав Чернов, фотограф Евгений Малолетка и видеопродюсер Василиса Степаненко.
Зеленский анонсировал разработку новой концепции безопасности для Украины
Президент Владимир Зеленский провел сегодня совещание по безопасности, во время которого обсудили разработку фундаментальной новой концепции безопасности для Украины.
Об этом глава государства заявил в видеообращении за 8 мая 2023 года. По его словам, власти Украины комплексно ответят на все вопросы, которые касаются безопасности мирных жителей.
Сегодня в Украине — День памяти и примирения. Уже восьмой год подряд именно в этот день мы вместе со всей Европой чествуем тех, кто боролся с нацизмом во Второй мировой войне. Ведь именно 8 мая 1945 года гитлеровская Германия капитулировала.Кристина Гавриш, Юля Захарченко