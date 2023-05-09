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Юля Захарченко, редактор ленты

Взрывы в Днепропетровской и Харьковской областях: 440-й день войны

Взрывы в Днепропетровской и Харьковской областях: 440-й день войны
9 мая, 0:45

В Днепропетровской ОВА прокомментировали взрывы в регионе

В Днепропетровской областной военной администрации сообщили, что ситуация после взрывов контролируемая.

— Пока из соображений безопасности не могу обнародовать никакой информации! Ситуацию контролируем. Все на местах. Работаем. Прошу не обсуждать ничего в соцсетях. Не помогайте врагу лучше сориентироваться. Реагируйте на сигналы тревоги. Ждите официальной информации. Утром — на этом же месте, — отметил глава ОВА Сергей Лысак.

9 мая, 0:33

Президент Еврокомиссии приедет в Киев 9 мая

Во вторник, 9 мая, в Украину прибудет с официальным визитом глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Об этом проинформировал на брифинге спикер Еврокомиссии Эрик Мамер. Планируется встреча Урсулы фон дер Ляйен с украинским лидером Владимиром Зеленским.

9 мая, 0:29

Украинские фотографы получили Пулитцеровскую премию за кадры из Мариуполя

В США объявили победителей Пулитцеровской премии 2023 года. Американское издание Associated Press имеет награду за экстренную фотосъемку из Мариуполя.

Пулитцеровскую премию получили украинские сотрудники AP — видеожурналист Мстислав Чернов, фотограф Евгений Малолетка и видеопродюсер Василиса Степаненко.

9 мая, 0:27

Зеленский анонсировал разработку новой концепции безопасности для Украины

Президент Владимир Зеленский провел сегодня совещание по безопасности, во время которого обсудили разработку фундаментальной новой концепции безопасности для Украины.

Об этом глава государства заявил в видеообращении за 8 мая 2023 года. По его словам, власти Украины комплексно ответят на все вопросы, которые касаются безопасности мирных жителей.

Война в Украине
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