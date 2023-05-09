Взрывы в Днепропетровской и Харьковской областях: 440-й день войны

9 мая, 0:27

Зеленский анонсировал разработку новой концепции безопасности для Украины

Президент Владимир Зеленский провел сегодня совещание по безопасности, во время которого обсудили разработку фундаментальной новой концепции безопасности для Украины.

Об этом глава государства заявил в видеообращении за 8 мая 2023 года. По его словам, власти Украины комплексно ответят на все вопросы, которые касаются безопасности мирных жителей.