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Татьяна Забожко, редактор ленты

Две волны обстрела в ночь на 9 мая: ПВО уничтожила 23 из 25 ракет

Обстріл Київської області 9 травня 2023

В ночь на 9 мая за две волны обстрела Украины российские оккупанты выпустили 25 крылатых ракет Калибр и Х-101/Х-555.

23 из них уничтожены противовоздушной обороной Воздушных сил Вооруженных сил Украины совместно с составляющими Сил обороны Украины.

В ночь на “сакральное” для РФ 9 мая российские оккупанты нанесли удар по территории Украины крылатыми ракетами морского и воздушного базирования.

Около 22.00 8 мая враг выпустил по восточным регионам Украины восемь крылатых ракет Калибр из носителей в Черном море.

Все восемь уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны Воздушного командования Восток.

Уже к 04:00 9 мая захватчики выпустили из четырех самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района Каспия 17 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555.

Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушного командования Центр уничтожено 14 крылатых ракет, еще одну – в зоне ответственности Воздушного командования Юг.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 440-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Фото: Андрей Небытов

9 Травня, Война в Украине, Ракета, Ракетные удары России, Російська агресія, РФ, Черное море
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