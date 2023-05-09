Дві хвилі обстрілу проти 9 травня: ППО знищила 23 із 25 ракет

Уночі проти 9 травня за дві хвилі обстрілу України російські окупанти випустили 25 крилатих ракет Калібр та Х-101/Х-555.

23 із них знищено протиповітряною обороною Повітряних сил Збройних сил України спільно із складовими Сил оборони України.

Уночі проти “сакрального” для РФ 9 травня російські окупанти завдали удару по території України крилатими ракетами морського та повітряного базування.

Близько 22:00 8 травня ворог випустив по східних регіонах України вісім крилатих ракет Калібр із носіїв у Чорному морі.

Усі вісім знищено силами та засобами протиповітряної оборони Повітряного командування Схід.

Уже ближче до 04:00 9 травня загарбники випустили із чотирьох літаків стратегічної авіації Ту-95мс із району Каспію 17 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряного командування Центр знищено 14 крилатих ракет, ще одну – у зоні відповідальності Повітряного командування Південь.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 440-ву добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Фото: Андрій Нєбитов

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