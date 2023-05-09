Дві хвилі обстрілу проти 9 травня: ППО знищила 23 із 25 ракет
Уночі проти 9 травня за дві хвилі обстрілу України російські окупанти випустили 25 крилатих ракет Калібр та Х-101/Х-555.
23 із них знищено протиповітряною обороною Повітряних сил Збройних сил України спільно із складовими Сил оборони України.
Уночі проти “сакрального” для РФ 9 травня російські окупанти завдали удару по території України крилатими ракетами морського та повітряного базування.
Близько 22:00 8 травня ворог випустив по східних регіонах України вісім крилатих ракет Калібр із носіїв у Чорному морі.
Усі вісім знищено силами та засобами протиповітряної оборони Повітряного командування Схід.
Уже ближче до 04:00 9 травня загарбники випустили із чотирьох літаків стратегічної авіації Ту-95мс із району Каспію 17 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555.
Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряного командування Центр знищено 14 крилатих ракет, ще одну – у зоні відповідальності Повітряного командування Південь.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 440-ву добу.
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Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Фото: Андрій Нєбитов
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