Эвакуировали пациентов противотуберкулезного диспансера: в Черкасской области упали 2 ракеты
Утром 9 мая российские войска атаковали Черкасскую область двумя ракетами.
Уламки одной из ракет, по предварительным выводам, Х-101, обнаружили в лесном массиве возле села Оршанец.
Пожар, вспыхнувший в результате взрыва, ликвидирован. Пострадавших нет.
Взрывной волной повреждены 47 окон здания коммунального учреждения Черкасский областной противотуберкулезный диспансер.
Персонал лечебного учреждения эвакуировал 47 пациентов в ту часть здания, что не пострадала.
Вторая ракета упала в Звенигородском районе.
Последствий специалисты не зафиксировали.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 440-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Андрей Ермак
Фото: Игорь Табурец
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