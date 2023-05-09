Эвакуировали пациентов противотуберкулезного диспансера: в Черкасской области упали 2 ракеты

Утром 9 мая российские войска атаковали Черкасскую область двумя ракетами.

Уламки одной из ракет, по предварительным выводам, Х-101, обнаружили в лесном массиве возле села Оршанец.

Пожар, вспыхнувший в результате взрыва, ликвидирован. Пострадавших нет.

Взрывной волной повреждены 47 окон здания коммунального учреждения Черкасский областной противотуберкулезный диспансер.

Персонал лечебного учреждения эвакуировал 47 пациентов в ту часть здания, что не пострадала.

Вторая ракета упала в Звенигородском районе.

Последствий специалисты не зафиксировали.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 440-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Андрей Ермак

Фото: Игорь Табурец

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.