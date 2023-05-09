Евакуювали пацієнтів протитуберкульозного диспансеру: на Черкащині впало 2 ракети

Уранці 9 травня російські війська атакували Черкаську область двома ракетами.

Залишки однієї з ракет, за попередніми висновками – Х-101, виявили в лісовому масиві біля села Оршанець.

Пожежу, що спалахнула внаслідок вибуху, ліквідовано. Постраждалих немає.

Вибуховою хвилею пошкоджено 47 вікон будівлі комунального закладу Черкаський обласний протитуберкульозний диспансер.

Персонал лікувального закладу евакуював 47 пацієнтів до неушкодженої частини будівлі.

Друга ракета впала в Звенигородському районі.

Наслідків фахівці не зафіксували.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 440-ву добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Андрій Єрмак

Фото: Ігор Табурець

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