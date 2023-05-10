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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Мы не в кукольном театре Путина, а самодостаточное государство: Зеленский обратился к студентам Европы

Мы не в кукольном театре Путина, а самодостаточное государство: Зеленский обратился к студентам Европы
Фото: Офис президента

Война должна закончиться выводом российских войск из всех украинских территорий, а не превратиться в замороженный конфликт в Европе.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время выступления в онлайн-формате перед студентами университетского альянса EUniWell.

— Мы хотим вытеснить российские войска с нашей территории. Больше продолжения войны мы не хотим. Мы хотим просто быть свободными и напомнить, что мы не в кукольном театре президента Путина, а мы самодостаточное государство, – заявил он.

Зеленский призвал европейских студентов оказывать давление на общества для их объединения в поддержке Украины.

— Если санкции против России – то мощные, если передавать оружие – то без промедлений, если помогать Украине в защите в информационном пространстве – то на сто процентов, – сказал он.

Зеленский также отметил, что после завершения войны Украина – будущий полноправный член ЕС – потребует восстановления, ведь многие города и общины разрушены в результате боевых действий.

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— Для всего этого понадобится помощь: в работе, в развитии, во вкладе в реновацию Украины. Поэтому приглашаем энергичных людей, студентов со своими идеями, со своими знаниями в Украину для восстановления нашего государства, – сказал президент.

Особое внимание в своем выступлении Зеленский уделил смелости.

— Сейчас Европа именно такая – смелая. Принимает решения, поддерживает защиту свободы, давит на агрессора. Благодаря чему это происходит? Это смелость лидеров. И это смелость обычных людей, за которыми следуют лидеры, – объяснил он.

Источник: Офис президента
Война в Украине, Владимир Зеленский, Російська агресія
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