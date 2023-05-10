Реваншизм России будет раздавлен, победа — вопрос времени — Зеленский

Лишь вопрос времени, когда мы сможем восстановить справедливый мир для нашей части Европы, для Украины.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения по итогам 9 мая 2023 года.

— Сегодня мы все смогли увидеть, когда государству возвращена честная история, то последовательность событий приобретает особый смысл. Вчера, 8 мая, Европа и мир вспоминали о совместной победе над агрессией нацизма, о капитуляции того зла. А сегодня, 9 мая, мы вместе со всей свободной Европой, отмечая День Европы, чествуем достижение, которого просто не было бы, если бы не было победы над нацизмом. Не было бы у нас такой объединенной Европы, Европы без агрессии и реваншизма, — сказал украинский лидер.

Он напомнил, что современная Европа уважает разные культуры и решает споры исключительно в правовой плоскости.

— Чем больше люди будут знать честную историю, чем больше будут видеть общее между жестокими агрессиями XX и XXI века, тем больше будут ценить эту последовательность. День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне, а сразу за ним — День Европы. Европы, как реализованной мечты о мирном континенте. И это лишь вопрос времени, когда мы сможем восстановить устойчивый и справедливый мир для нашей части Европы, для Украины, — добавил президент.

Владимир Зеленский подчеркнул, что это лишь вопрос времени, когда нынешний агрессор, Россия, проиграет как тот агрессор, нацистская Германия.

— И российский реваншизм будет раздавлен храбростью наших воинов и общей силой свободного мира, — сказал он.

Президент сказал, что сегодня День Европы в Украине отмечался вместе с Европой. А визит президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Украину был, по словам президента, символическим и очень продуктивным.

— Обсудили и нашу оборону, и то, чего должны достичь, и то, чего ожидаем от партнеров. Обсудили санкционное давление на Россию. Активно готовим вместе с Европой 11-й санкционный пакет против России. Обсудили наши политические перспективы в евроинтеграции. Конечно, обсудили и экспортный спор с нашими соседями в ЕС. Мы должны решить его в четком духе существующей между нами договорной базы, — сказал он.

Владимир Зеленский поблагодарил фон дер Ляйен и за визит, и за участие в заседании группы, которая занимается созданием трибунала по преступлению агрессии России против Украины.

Президент сообщил, что в заседании приняли участие 37 участников, а также международные государства и институты. Он напомнил, что обратился к участникам заседания и призвал их двигаться без остановок, пока страна-агрессор не понесет ответственность.

Украинский лидер также рассказал, что имел сегодня встречу с сообществами европейских университетов из Британии, Швеции, Франции, Италии, Испании, Венгрии, а также с украинскими студентами.

— Поговорили с ними о смелости, которая всегда будет нужна Европе. И о том, как мы все вместе можем приблизить нашу общую победу, — рассказал он.

Глава государства также сообщил, что Украина имеет очередные хорошие новости от партнеров.

— Из того, что можно сказать публично, — есть новый оборонный пакет от Соединенных Штатов. Общий объем — $1,2 млрд. Артиллерия, защита от ракет и беспилотников террористов, другие вещи для усиления наших защитников и защитниц, — сказал он.

Владимир Зеленский поблагодарил своего американского коллегу Джо Байдена, а также обе партии Конгресса США и каждую американскую семью за неизменную поддержку и за американскую силу, которая добавляет Украине прочности.

Президент сообщил, что Украина также продолжает работать с другими партнерами над дополнительными оборонными пакетами.

Отдельно Владимир Зеленский поблагодарил парламент Франции за решение о признании террористической российской псевдочастной группы Вагнера.

— Это то, что должно быть принято всем миром — каждое проявление терроризма должно быть уничтожено, а каждый террорист — осужден, — сказал он.

Президент добавил, что сегодня, после того, как Россия в очередной раз пыталась поиздеваться над украинцами, он особенно благодарит Воздушные силы Вооруженных сил Украины и других защитников, которые защищают государство.

Источник : Офис президента

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.